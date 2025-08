Fußball: Aufholjagd des FC wird nicht belohnt

Der FC 07 Albstadt macht in der zweiten Runde des WFV-Pokals beim VfB Bösingen einen 0:3-Rückstand wett und verliert am Ende aber doch mit 3:4.

VfB Bösingen-FC 07 Albstadt 4:3 (3:0). Die Schwarzwälder bleiben sportlich gesehen auch in dieser Saison bisher ein „rotes Tuch „ für den FC 07 Albstadt. Nach zwei Pleiten in der Liga in der Vorsaison mussten sich die Nullsiebener auch im Pokal dem Kimmich-Club mit 3:4 geschlagen geben - unter dem Strich gesehen, mehr als unglücklich. “Ich sage es mal so, es war ein typisches Pokalspiel“, bilanzierte Peter Leopold, Coach des VfB nach Spielende das Gesehene.

Abwechslungsreicher Spielverlauf

Der gesamte Spielverlauf war so abwechslungsreich wie das Wetter: Sonnenschein, Sturm, dazu immer wieder heftige Regenschauer, begleiteten beide Teams auf dem grünen Rasen:“ Wir hätten in der ersten Halbzeit von Torchancen her , den sogenannten „Sack“ eigentlich zumachen müssen, da haben wir deutlich was liegen gelassen. Dann kommt es eben wie es kommt, der schnelle Anschlusstreffer von Albstadt kurz nach der Halbzeit(. Wir machen dann mehr Fehler, kriegen die sogenannte „Muffe“, bekommen das 2:3 (60.) , dann noch einen Elfmeter gegen uns (75.). Dann hatten wir sicherlich Glück, das wir mit dem späten 4:3 (81.) wieder zurück ins Spiel gefunden haben. Insgesamt von den Chancen her gesehen, war der Sieg aus meiner Sicht sicherlich verdient. Aufgrund der zweiten Hälfte hätte das Match aber auch in die andere Richtung laufen können“, so Leopold.

Gastgeber sind die effektivere Mannschaft

Die erste halbe Stunde gestaltete Albstadt das Match gegen favorisierte Gastgeber ausgeglichen und hatte nach 18 Minuten sogar die Chance zur Führung, als Armin Maier an den Pfosten köpfte und Samed Güngör den Nachschuss aus kurzer Distanz vorbei setzte. Dagegen deutlich effektiver waren die Gastgeber: Innerhalb von elf Zeigerumdrehungen stellte der VfB das Match durch Marius Müller,Noah Kimmich und Flavio Ippolito (30./35./41.) auf 3:0. „ In den letzten fünfzehn Minuten vor der Halbzeit haben wir etwas nachgelassen,was Bösingen eiskalt ausgenutzt hat, sie haben uns in dieser Phase dreimal eiskalt bestraft“, so FC-Trainner Samed Akbaba.

Akbaba: „Wir haben Charakter gezeigt“

Vier weitere Tore fielen im zweiten Spielabschnitt, drei davon für den Gast von der Zollernalb. „Wir haben echt Charakter gezeigt, sind stark zurück gekommen, und hätten nach dem 3:3 sogar in Führung gehen können. Bösingen war in dieser Phase nur mit verteidigen beschäftigt. Doch ein „langer Ball“ und ein Stellungsfehler von uns führten quasi aus dem Nichts zum 4:3 für den Gegner.Wir wissen jetzt wo wir bis Rundenbeginn noch arbeiten müssen. Unterm Strich war das ,trotz des Ausscheidens eine sehr gute Generalprobe - auch wenn wir natürlich gerne eine Runde weiter gekommen werden,“so Akbaba.

Bittere Platzverweise für die Nullsiebener

Bitter aus Albstädter Sicht: Der Unparteiische brachte mit mit einer Gelb-Roten und Roten Karte für Akbaba und Armin Maier noch unnötig mehr „Farbe ins Spiel“. Für den anstehenden Ligaauftakt am Samstag fehlen beide Verteidiger im Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Freudenstadt. FC 07Albstadt: Leitenberger, Shacore (87. Juned), Akbaba, Güngör, Banda (37. Mazrekaj), Fischer, Matur, Maier, Bacher, Moser, Farkas (88. Crincoli). Tore:1:0, 4:3 Marius Müller(30./81.), 2:0 Noah Kimmich (35.), 3:0 Flavio Ippolito (41.), 3:1Stefan Fischer (48.), 3:2 Tamer Matur (60.),3:3 Levin Moser (75./Foulelfmeter.) Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Maier (A./88.); Gelb-Rote Karte für Akbaba (88.). Schiedsrichter: Luca Storz (Empfingen). Zuschauer:180.