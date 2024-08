1 Die ersten drei Zähler in der Oberliga Baden-Württemberg haben Egemen Sarikaya und seine Balinger Teamkollegen mit dem 2:1-Erfol gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Foto: Kara

Der Start in die Oberligasaison ist den Fußballern der TSG Balingen geglückt. Mit 2:1 (0:0) gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen feierten sie den erhofften Sieg zum Heimspielauftakt.









Balingens Cheftrainer Murat Isik hatte vor der Partie betont, dass das Ligaspiel gegen Calcio eine ganz andere Partie als im WFV-Pokal in der Vorwoche, wo die Eyachstädter in Leinfelden-Echterdingen sich eine frühe Führung erspielten und am Ende souverän mit 5:0 (3:0) gewannen.