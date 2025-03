Am Sonntag beginnt für die A-Junioren des TuS Ergenzingen in der Oberliga bei dem zwei Plätze besser postierten VfR Aalen die zweite Saisonhälfte.

Spätestens nach dem Schlusspfiff wissen die Schützlinge des Ergenzinger Trainertrios, ob sie ihre Hausaufgaben in der Vorbereitung gemacht haben.

VfR Aalen – TuS Ergenzingen (Sonntag, 15 Uhr). Ergenzingens Jugendkoordinator Stefan Fuchs sieht seine Mannschaft gut vorbereitet für das Startspiel am Sonntag. „Die Vorbereitung verlief gut und auch in den Testspielen wusste unsere Mannschaft zumeist zu überzeugen. Die Niederlage zuletzt im Spiel gegen die Aktiven der SpVgg Freudenstadt klammere ich aus. Da haben wir unsere Chancen nicht genutzt, und das Spiel sehr unglücklich verloren. Vielleicht war das für unsere Mannschaft ein Weckruf für die Partie am Sonntag gegen Aalen.“

„Fehler vermeiden“

Generell, so Fuchs, müsse sein Team über die gesamten 90 Minuten und darüber hinaus bei der Sache sein, um in der Oberliga erfolgreich Fußball zu spielen. „Fehler werden in der Oberliga von unseren Gegnern in der Regel gnadenlos bestraft. In der Vorrunde hätten wir schon auch den einen oder anderen Punkt mehr holen können, wenn wir weniger individuelle Fehler erlaubt hätten. Wir sind aber guter Dinge, dass wir am Ende der Saison die Klasse halten können. Das Potenzial dazu haben wir, was sich bereits in der Vorrunde gezeigt hat.“

Rein tabellarisch steht der VfR Aalen in der Tabelle nur zwei Plätze über dem TuS Ergenzingen mit 15 Punkten. Das Hinspiel gegen die Ostalbler war gleichzeitig die Saisonpremiere für den Aufsteiger in der Oberliga. In diesem ersten Pflichtspiel zahlte der TuS bei der 1:3-Niederlage noch etwas Lehrgeld.

TuS kann vorbeiziehen

„Wir haben schon die ersten drei Spiele in der Oberliga gebraucht, um uns an das neue Niveau zu gewöhnen. Für das Spiel in Aalen am Wochenende rechnen wir uns aber etwas aus. Bei einem Sieg könnten wir die Ostäbler in der Tabelle sogar überholen“, so Fuchs.

Ein Neuzugang

Für den Ergenzinger Winter-Neuzugang Emin Yelek kommt es damit zu einem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein. Personell kann der TuS Ergenzingen aus dem Vollen schöpfen und reist mit voller Kapelle nach Aalen.