Fußball 3600 Zuschauer gegen den 1. FC Köln

Richtig: Karcher hielt, was zu halten war. So traf vor der ersten Pause nur noch erneut Simon Terodde (26.) für den Erstligisten, der derzeit am Donaueschinger Öschberghof ein Trainingslager absolviert. Doch danach wurde immer mehr deutlich, weshalb die Kölner in der 1. Bundesliga spielen – und die Kurstädter in der siebten Klasse. Vor allem läuferisch, die Bad Dürrheimer hatten zuvor gerade einmal vier Einheiten absolviert, war die Überlegenheit bei großer Hitze enorm. Auch in Sachen Zweikampfverhalten, Technik, Taktik oder Cleverness waren die Kurstädter in der Folgezeit oft überfordert.