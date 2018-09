Fußball "1848 Supporters" verpassen kein Spiel der TSG Balingen

Für Fans wie Torsten Drescher kein Problem. Zusammen mit vier weiteren Schlachtenbummlern fährt er mit dem Auto nach Stadtallendorf. Mit dabei ist dieses Mal auch Partysänger Patrick Vogel, der für die Gruppe eine Art "Glücksvogel" ist. "Jedes Mal, wenn er dabei ist, lässt die TSG keine Punkte liegen. In all den Spielen, bei denen er dabei war, - 30 an der Zahl - hat die TSG erst ein Gegentor bekommen und einmal Unentschieden gespielt, den Rest haben die Eyach-Kicker gewonnen", erzählt Drescher.

Die Fahrt nach Hessen wird die bisher längste für die "1848 Supporters". Nach Stadtallendorf sind es einfach um die 400 Kilometer. "Das ist der bisher weiteste Weg, den wir für die TSG zurücklegen", erzählt er. Um Punkt 7 Uhr will die Truppe starten. Von Winterlingen-Harthausen, wo Drescher lebt, geht's über Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt und Gießen bis in den Landkreis Marburg-Biedenkopf, in dem Stadtallendorf liegt.

"Wir sind keine Ultras"

Drescher rechnet mit 4,5 Stunden Fahrt. Dort angekommen, geht es nach einem Mittagessen gleich ins Stadion, um vielleicht auch zusammen mit den Fans von Stadtallendorf ein Bier zu trinken. "Wir sind keine Ultras", sagt er. Wir feiern friedliche Fußballfeste, gern auch mit den gegnerischen Fans.

Natürlich hat das Quintett auch die üblichen Fanutensilien wieder dabei, um die Mannschaft lautstark zu unterstützen.

Hier eine Kostprobe vom Auswärtsspiel bei Hessen Dreieich:

Wer den Weg nicht nach Stadtallendorf findet, kann über die Facebookseite der TSG Balingen und Instagram etwas an dem Auswärtsspiel der Balinger teilnehmen. Torsten Drescher informiert über beide Kanäle die daheimgebliebenen Fans. "Natürlich aus TSG-Sicht, aber immer ernsthaft und ohne den Gegner zu beleidigen", bekräftigt er.

Dass er auf einmal für die TSG tickert, hat sich einfach so ergeben. "Ich habe früher schon auf meinem privaten Profil viel über die TSG Balingen gepostet. Das hat sich rumgesprochen und irgendwann sind dann die Verantwortlichen auf mich zugekommen."

Am Ende des Tages hofft der 44-Jährige natürlich auf einen Sieg der TSG-Kicker und viele Jubel-Posts. Schließlich will die Truppe auch auf dem Rückweg etwas zu Feiern haben. Wenn es anders kommt, sei dies auch nicht schlimm, verrät er uns. "Egal ob Sieg oder Niederlage: Wenn das Spiel vorbei ist, fiebert man schon dem nächsten entgegen."