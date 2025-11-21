1 Fanproteste beim Zweitliga-Spiel 1. FC Magdeburg - SC Paderborn. (Archivfoto) Foto: Andreas Gora/dpa Fußball-Fans wollen auch an diesem Wochenende gegen mögliche neue Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien protestieren. Auf Plakataktionen und eine große Demo folgt jetzt das organisierte Schweigen.







Köln - Die organisierten Fußball-Fans in Deutschland wollen an diesem Wochenende jeweils in den ersten zwölf Minuten eines Spiels schweigen. Die Aktion ist als Protest gegen die geplanten Sicherheitsmaßnahmen der Politik in deutschen Stadien gedacht. Gleichzeitig fordern die Anhänger die Vereine dazu auf, "sich diesen Plänen mit allen zur Verfügung stehenden Ressourcen und Möglichkeiten zur Wehr zu setzen", wie es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Fanszenen in Deutschland heißt.