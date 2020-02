Fußball 1. FC Saarbrücken geht das Licht aus

Glück hatten die Schwaben drei Minuten später, als Sebastian Jänicke in den Lauf von Steven Zellner passte, der TSG-Torhüter Kapuscinski umspielte, den Ball aber am langen Pfosten vorbei spitzelte. Der Tabellenführer blieb auch in der Folge spielbestimmend, aber die Eyachstädter stemmten sich gut dagegen.

Brenzlig wurde es allerdings in der 29. Minute, als nach einer Kombination über Fanol Perdedaj und Markus Mendler der Ball zu Fabian Eisele kam, der aber in guter Position das Leder nicht unter Kontrolle brachte.

In der Folge erhöhte Saarbrücken den Druck, erspielte sich weitere Gelegenheiten. Aber auch die TSG hatte eine weitere gute Möglichkeit durch einen Kopfball von Marc Pettenkofer, aber wieder war Batz auf dem Posten. Kurz vor der Pause war es dann Mendler, der mit einem satten Freistoß aus 20 Metern in die rechte obere Ecke Torhüter Kapuscinski keine Chance ließ und den Tabellenführer mit 1:0 in Führung brachte. Mit diesem Resultat ging es auch in die Halbzeitpause, die sich unfreiwillig in die Länge zog. Denn plötzlich erloschen die Flutlichtmasten im Hermann-Neuberger-Stadion, und so verzögerte sich der Wiederanpfiff um fast 30 Minuten, ehe das Licht wieder anging und die Partie fortgesetzt werden konnte.

Die längere Pause schien den Gastgebern besser bekommen zu sein, als der TSG. Denn gerade mal 54 Minuten waren gespielt, als Sebastian Eisele nach einem Fehler der TSG-Abwehr zum 2:0 traf. Es kam aber noch dicker für die Eyachstädter, nur vier Minuten später erhöhte der zur Halbzeit erst eingewechselte Timm Golley nach Zuspiel von Kian Froese gar auf 3:0. Damit war die Entscheidung gefallen. Saarbrücken verwaltete den Vorsprung, ehe Anthony Barylla in der Nachspielzeit noch den 4:0-Endstand erzielte.

"In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, Saarbrücken bis zum 1:0 nur ein paar Halbchancen gestattet und hatten selbst zwei gute Möglichkeiten", sagt TSG-Trainer Martin Braun. "Nach der langen Halbzeitpause haben wir etwas die Spannung verloren und uns kleine Fehler geleistet, die Saarbrücken eiskalt zum 3:0 ausgenutzt hat. Danach war das Spiel entschieden."