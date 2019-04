Fußball 1. FC Köln schlägt im Öschberghof auf

Auch die Pressestelle des 1. FC Köln bestätigt, dass der Zweitliga-Tabellenführer in Donaueschingen ein Trainingslager aufschlagen wird. Allerdings wollen sich die Kölner erst zu den Details äußern, wenn die anvisierte Rückkehr in die 1. Bundesliga perfekt ist. Erst dann wird der genaue Zeitrahmen veröffentlicht. Genauso sieht es in Sachen mögliche Testspiele aus.

Die Trainingseinheiten der Kölner werden sicherlich viele Zuschauer anlocken, denn der Traditionsklub aus der Domstadt zählt in der Region einige Fans, die regelmäßig sogar auch die Heimspiele von Anthony Modeste und Co. besuchen.

Es könnte durchaus sein, verrät Mirko Bartl, dass neben dem 1. FC Köln noch ein weiterer Erstligist aus Deutschland, England oder den Niederlanden sein Trainingslager in diesem Sommer auf der Baar aufschlägt. "Es laufen aktuell viele Gespräche in diese Richtung. Einige Klubs sind gerade erst noch in den konkreten Planungen für die Vorbereitung", so der Hotel-Manager.

Von den Zeitfenstern her ist es nun auch ein großer Vorteil, dass die Hotelanlage großzügig erweitert wurde. Nahm vor dem Umbau der Besuch eines Bundesligisten gleich 60 Prozent der Auslastungskapazität in Anspruch, so sind es jetzt nur noch 30 Prozent. "Wir sind terminlich flexibler geworden", erklärt Mirko Bartl.

Trainieren werden die Kölner im Juli dann auf dem nur 800 Meter entfernten neuen Rasenplatz des SV Aasen, dessen Maße sogar die internationale Norm aufweisen.