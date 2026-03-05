Fuß- und Radweg in Hechingen: Neue Brücke hält 100 Jahre

Ein Autokran hat die 2,8 Tonnen schwere Aluminium-Fertigbrücke am Donnerstag über die Starzel bei Stein gehoben. Die Restarbeiten dauern zwei bis drei Wochen.
Gegen 7.50 Uhr liegt am Donnerstagmorgen die neue Brücke noch auf dem Tieflader. Das 2,8 Tonnen schwere Fertigteil aus Aluminium war am Abend zuvor mit Polizeigeleit angeliefert worden, so dass die Straße nach Stein auf Höhe der Bahnlinie nur halbseitig befahrbar war. Nicht schlecht staunte manch ein Autofahrer, als der Kran das Bauwerk langsam in die Höhe hob.