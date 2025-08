Fusion von Schopfheim und Steinen: Schwarzwaldvereine gehen zusammen

Der Schwarzwaldverein Schopfheim hat bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen. Die Vorsitzende, Marita Sütterlin, informierte die Mitglieder über eine Anfrage des Ortsvereins Steinen nach der letzten Mitgliederversammlung, sich mit dem Ortsverein Schopfheim zu verschmelzen. Die Freunde aus Steinen hätten zur Fortführung ihres Vereins keinen Vorstand mehr zusammenstellen können.

In einer Sitzung hatte sich das Vorstandsteam beraten und zu einem Zusammenschluss positiv abgestimmt, wie der Schwarzwaldverein Schopfheim im Nachgang mitteilt. Um eine Verschmelzung, so der juristische Fachbegriff, vornehmen zu können, muss aber die Mitgliederversammlung diesem Vorgang zustimmen. Nach einer Fragestunde, in der die Mitglieder das Für und Wider ausführlich hinterfragen konnten, wurden dann die notwendigen Abstimmungen vorgenommen. Mit einem klaren Ergebnis von 51 Ja-Stimmen, bei einer Ablehnung und vier Enthaltungen, haben die Mitglieder eindeutig mit mehr als der erforderlichen Dreiviertel-Mehrheit zugestimmt.

Um den Prozess weiterführen zu können, wurde Matthias Rive einstimmig zum Verschmelzungsbeauftragten gewählt. Dies war ein wichtiger Schritt, um die Fusion nun aktiv angehen zu können. Diese Abstimmungen werden den Schwarzwaldverein Schopfheim zu einem der drei größten Ortsvereine im Hauptverein machen und sollen dazu beitragen, dass die Zukunftssorgen deutlich kleiner werden.

Eine weitere Weichenstellung an diesem Abend war die Vorlage einer Satzungsänderung zur Neuregelung der Vereinsführung. Um die Arbeitslast auf mehreren Schultern zu verteilen, wurde vorgeschlagen, den Verein künftig mit bis zu drei Vorsitzenden aufzustellen.

Gerade bei der Führung eines so großen Vereins, mit künftig mehr als 800 Mitgliedern, sei dies ein Muss. Es wird also künftig keinen stellvertretenden Vorsitzenden mehr geben, sondern alle drei Vorsitzenden vertreten den Verein gleichberechtigt nach außen. Auch der Satzungsänderung stimmten die anwesenden Mitglieder einstimmig zu. Die Vorsitzende bedankte sich für das Abstimmungsergebnis bei allen Abstimmungen, sei damit doch eine große Last von den Schultern des Vorstandsteams genommen worden.