Fusion mit Vorbildcharakter: Blumberger Feuerwehr bündelt ihre Kräfte

Mit dem Zusammenschluss der Abteilungen Kommingen und Nordhalden und einem Schlauchwagen für den Katastrophenschutz stellt der Gemeinderat die Wehr zukunftssicher auf.
Mit gleich fünf Tagesordnungspunkten nahm das Thema Feuerwehr einen gebührenden Stellenwert in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung ein. Neben der Abberufung und der Zustimmung zur Zusammenlegung der beiden Abteilungen Nordhalden und Kommingen sowie einer Satzungsänderung standen auch die Wahl der Abteilungsführung der Freiwilligen Feuerwehr Blumberg und die Auftragsvergabe für die Beschaffung eines Schlauchwagens für den Katastrophenschutz der Abteilung Achdorf auf der Agenda.