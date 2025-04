Die Waldmann Unternehmensgruppe, Spezialist für innovative Beleuchtungssysteme in Büro, Industrie, Pflege und Gesundheit, mit Sitz in der Schwenninger Peter-Henlein-Straße übernimmt den Leuchtenhersteller hatec aus Münstertal im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Mit weltweit über 800 Mitarbeitenden ist Waldmann eigenen Angaben zufolge ein führender Akteur der Lichtbranche. „Durch die Übernahme des familiengeführten Unternehmens hatec mit seinen 50 Mitarbeitenden erweitert Waldmann nicht nur sein Portfolio, sondern setzt zugleich ein klares Zeichen für den Produktionsstandort Deutschland“, heißt es einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Investition in Standort

„Es ist eine Investition in den Standort Deutschland und in die Zukunft für Beleuchtungssysteme aus Deutschland“, betont Christoph Waldmann, Geschäftsführer und Inhaber in vierter Generation der Waldmann Unternehmensgruppe.

Die Firma hatec

Hatec stehe seit Jahrzehnten für hochwertige und maßgeschneiderte Lichtlösungen, heißt es zum Unternehmen aus Münstertal südlich von Freiburg. Das Unternehmen wurde in zweiter Generation von Heribert und Andreas Pfefferle geführt – ein Kaufmann und ein Architekt, die mit ihrer Kombination aus unternehmerischem Weitblick und technischem Know-how beeindruckende Projekte realisierten. Ihr Erfolgsrezept: „Zuhören, verstehen, machen.“ Dank dieser Philosophie habe sich hatec gegen große europäische Hersteller behaupten und eine beeindruckende Referenzliste namhafter Projekte aufbauen können, verdeutlicht die Pressemitteilung weiter.

Dennoch seien es gerade Familienunternehmen, die langfristig denken – nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Die Herausforderung, Unternehmensübergänge innerhalb der Familie zu meistern, sei emotional und komplex. „Als für uns feststand, dass wir diese Verantwortung nicht ein weiteres Mal innerhalb der Familie weitergeben möchten, eröffnete sich die Chance für Waldmann“, so die Brüder Pfefferle.

Die Übernahme

Durch die Übernahme bleibe der Standort Münstertal erhalten, ebenso die Geschäftsführung mit den Herren Pfefferle und das gesamte hatec-Team. Für Waldmann bedeute die Integration von hatec eine strategische Erweiterung des Leistungsportfolios. „Wir wollen unseren Kunden noch mehr individuelle Lichtlösungen bieten und flexibler auf projektspezifische Anforderungen eingehen“, erklärt Christoph Waldmann.

„Wenn Unternehmer mit gleichen Werten ihre Energien bündeln, entsteht eine starke Basis für Stabilität und Innovation. Mit der typischen schwäbisch-badischen Unbeugsamkeit setzen Waldmann und hatec nun gemeinsam neue Maßstäbe für maximale Wirksamkeit in der Lichtbranche – made in Black Forest, made in Germany“, zeigen die beiden Unternehmen auf.