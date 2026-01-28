Fusion im Jahr 2027: Der letzte Grenzacher Kirchengemeinderat formiert sich

Die evangelischen Kirchengemeinden Grenzach und Wyhlen stehen vor der Fusion. Zum letzten Mal wurde in Grenzach ein eigener Kirchengemeinderat ins Amt eingeführt.

Die Einführung des Gremiums geschah im Rahmen des vergangenen Sonntagsgottesdienstes. In dessen Rahmen wurden die bisherigen Kirchengemeinderäte Bernhard Greiner und Andreas Föhn verabschiedet. Sie hatten sich nicht wieder zur Wahl gestellt. Die Gemeinde spendete den beiden über viele Jahre engagierten Gremiumsmitgliedern herzlichen Applaus.

Der neue Kirchengemeinderat besteht aus den folgenden sieben Mitgliedern: Viola Greiner, Frank Hirtle, Ruth Köppl, Anita Kretschmann, Brigitte Lindemann, Gabriele Rück und Winfried Schramm. Für sie wurde im Gottesdienst gebetet und ein Segen gesprochen. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von der kleinen Kantorei unter Leitung von Henry van Engen.

Fusion für 2027 geplant

Das gilt auch für die beiden evangelischen Kirchengemeinden Grenzach und Wyhlen, die im nächsten Jahr zu einer Gemeinde vereinigt werden sollen. Schon jetzt geschieht Vieles gemeinsam. Aufgabe der Kirchengemeinderäte wird es sein, die Gemeinschaft weiter zu vertiefen und das Bewusstsein dafür zu stärken, dass beide Gemeinden miteinander verbunden sind. Pfarrer Winkelströter bat die Gemeindeglieder darum, sich weiter am allmählichen Zusammenwachsen der Gemeinden aktiv zu beteiligen.