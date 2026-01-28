Fusion im Jahr 2027: Der letzte Grenzacher Kirchengemeinderat formiert sich

Die evangelischen Kirchengemeinden Grenzach und Wyhlen stehen vor der Fusion. Zum letzten Mal wurde in Grenzach ein eigener Kirchengemeinderat ins Amt eingeführt.
Die Einführung des Gremiums geschah im Rahmen des vergangenen Sonntagsgottesdienstes. In dessen Rahmen wurden die bisherigen Kirchengemeinderäte Bernhard Greiner und Andreas Föhn verabschiedet. Sie hatten sich nicht wieder zur Wahl gestellt. Die Gemeinde spendete den beiden über viele Jahre engagierten Gremiumsmitgliedern herzlichen Applaus.