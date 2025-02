Kirchenfusion in Freudenstadt: Pfarrerin spricht über Gründe und Auswirkungen

Kirchenfusion in Freudenstadt

1 Das grüne Band, geflochten aus drei Kordeln, soll die neue gemeinsame Kirchengemeinde symbolisieren (von links): Pfarrerin Gabriele Großbach, Dekan Andreas Streich, Pfarrer Daniel Zimmermann und Pfarrerin Lisbeth Sinner Foto: Christiane Frey

Auch in den Kirchengemeinden in Freudenstadt bahnen sich Fusionen an. Unter dem Motto „Aus Drei mach Eins“ soll aus den evangelischen Kirchengemeinden Stadtkirche, Martinskirche und Kniebis die Kirchengemeinde Freudenstadt entstehen.









Am Sonntag, 23. Februar, wird es in allen drei Kirchengemeinden im Anschluss an den Gottesdienst eine Gemeindeversammlung geben. Dort wird über die geplanten Veränderungen und die neue Struktur informiert. Die Gemeindeglieder können Fragen stellen und ihre Meinung äußern.