Bei der Biathlon-Jugendweltmeisterschaft im schwedischen Östersund haben eine Schülerin und ein Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) Furtwangen kürzlich herausragende Erfolge gefeiert. Sowohl Lukas Tannheimer als auch Melina Gaupp holten bei ihrem Saisonhöhepunkt den Weltmeistertitel.

Lukas Tannheimer: Gold und zwei Mal Silber.

Der 17-jährige Lukas Tannheimer sicherte sich den Weltmeistertitel im Sprint der männlichen Jugend. Mit nur einem Schießfehler im liegenden Anschlag und einer herausragenden Laufzeit ließ er seine Konkurrenz hinter sich und gewann mit einem Vorsprung von 14,8 Sekunden vor dem Franzosen Carlier.

Lesen Sie auch

Trotz Rückstand noch aufs Siegertreppchen

Doch damit nicht genug: Auch in den Staffelwettbewerben zeigte Tannheimer seine Stärke. Er holte Silber in der männlichen Jugend-Staffel. Besonders beeindruckend war dabei seine Leistung in der zweiten Runde, in der er den Rückstand zur führenden französischen Staffel deutlich verkürzte. Eine weitere Silbermedaille gewann er in der Mixed-Staffel zusammen mit Melina Gaupp, Lena Siegmund und Korbinian Kübler. Trotz einer Strafrunde und mehreren Nachladern kämpfte sich das Team auf den zweiten Platz und musste sich nur der französischen Staffel geschlagen geben.

Melina Gaupp: Gold und Silber für die Nachwuchshoffnung.

Auch Melina Gaupp glänzte bei der Weltmeisterschaft. Die OHG – Schülerin gewann Gold in der Staffel der weiblichen Jugend durch eine herausragende Teamleistung vor Norwegen und Italien. Zusätzlich durfte sich Melina über Silber in der Mixed-Staffel freuen, in der sie gemeinsam mit Lukas Tannheimer auflief. Mit ihrer starken läuferischen Leistung trug sie auch hier maßgeblich zum zweiten Platz des Teams bei.

Begeisterung am OHG Furtwangen.

Die Erfolge von Lukas Tannheimer und Melina Gaupp sorgen am OHG Furtwangen für große Begeisterung. Mitschüler und Lehrkräfte gratulierten beiden Athleten zu ihren Medaillen und teilten deren Freude über die außergewöhnlichen Leistungen.