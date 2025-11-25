Furtwanger mache Politik: Jugend mischt den Landtag auf

Schüler des OHG Furtwangen machten in Stuttgart Druck: Im Jugendlandtag präsentierten sie Klimaschutz- und Schulideen – manche davon sollen verfolgt werden.
Noch vor den Herbstferien kamen über 120 Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Baden-Württemberg zum neunten Jugendlandtag nach Stuttgart. Zwei Tage lang diskutierten sie untereinander und mit Abgeordneten über politische Fragen, eigene Ideen und Forderungen. Dabei lernten sie den Landtag kennen und arbeiteten in verschiedenen Gruppen an politischen Themen.