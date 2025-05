1 Die von der Stadt angebrachten Schwellen sollen den Verkehr verlangsamen. Foto: Louisa Speicher Im Gemeinderat Furtwangen sorgte die Installation von Temposchwellen in mehreren Straßen für Diskussionen. Offenbar fördern diese Schwellen den Verkehrslärm.







Bei den Anfragen der Gemeinderäte am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung in Furtwangen meldete sich Guido Seng (IFF) zu Wort. Er zeigte sich offensichtlich sehr unzufrieden mit den Temposchwellen in der Innenstadt.