So will die nächste Generation gastronomisch durchstarten

1 Freuen sich über den Generationenwechsel in der Hexenlochmühle (von links): Pascal, Maria, Gerlinde und Karl-Friedrich Trenkle. Die Gastronomen sind ein eingeschweißtes Familienteam. Foto: Aileen Ginter

Die Furtwanger Hexenlochmühle hat eine lange Tradition – und diese soll nun fortgesetzt werden: Die Jugend übernimmt das Ruder. Wie die Gastronomen die Zukunft gestalten wollen, haben sie im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert.









Die Furtwanger Hexenlochmühle hat eine neue Führung: Bereits im April ging der traditionsreiche Gastronomiebetrieb, der idyllisch im Hexenlochtal zwischen Furtwangen und St. Märgen liegt, in die Hände der nächsten Generation über. Nach Karl-Friedrich und Gerlinde Trenkle haben nun Pascal und Maria Trenkle die Leitung inne. Neu ist die Arbeit in der Hexenlochmühle für Letztere aber nicht: Als gelernter Koch hat Pascal Trenkle schon viele Jahre im elterlichen Betrieb mitgearbeitet – und auch seine Frau Maria war als gelernte Restaurantfachfrau am Geschäft beteiligt.