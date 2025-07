Furtwanger Ferienprogramm: Sie geben der Langeweile keine Chance

Zum einen setzen der Hort in der Friedrichschule zusammen mit dem Jugendbeauftragten Dirk Maute das seit Jahren etablierte Angebot fort. Daneben haben verschiedene Vereine und Einrichtungen ein eigenes Sommerferienprogramm erstellt. Unverzichtbar ist die Unterstützung durch die AWO, die Bürgerstiftung, die Firma Ganter, den Kinderschutzbund, die Katholische Frauengemeinschaft, die Koepfer Group, die Volksbank und die Firma EF Werner.

Die Organisatoren Sabine Waltersperger und Dirk Maute stellten das Programm Angela Algermissen, Katrina Hettich, Beatrix Ritter, Simone Simon und Karin Jäger vor. Es basiert auf den bisherigen guten Erfahrungen und sieht Neuigkeiten vor. Neu ist auch die Information und Anmeldung über „www.furtwangen.de/leben-wohnen/bildung-betreuung/schulen/ferienbetreuung“.

Spaß, Bildung und soziale Kontakte

Die beiden Hauptorganisatoren haben Veranstaltungen für die Wochen (jeweils montags bis freitags) vom 25. August bis 12. September erarbeitet unter Berücksichtigung der Ansprüche der Kinder und den familiären Situationen.

Wert wird auf Mitwirken, Erleben, Spiel, Spaß, Bildung und soziale Kontakte bei vollem Programm gelegt. Die finanzielle Lage der Stadt ist prekär, daher ist man auf Sponsoren angewiesen, aber die Elternbeiträge mussten erhöht werden.

Die erste Woche startet mit kreativem Umgang mit Steinen. Tags danach geht es ins Bregtalbad und der Mittwoch ist dem Wald-Camp vorbehalten. Am Donnerstag wird die Spielscheune Unterkirnach besucht und am Freitag geht es ins Rollhaus im Jugendtreff. Am Nachmittag gibt es Zirkusspiele und Slackline.

Am 1. September wird mit Bodypercussion Musik gemacht und man kann Traumfänger basteln. Bouldern in Villingens Kletterhalle gibt es am Dienstag und am Mittwoch ist Wandern angesagt. Riesige Seifenblasen und wissenschaftliche Experimente kann man mit der Hochschule Furtwangen am Donnerstag erleben und am Freitag wird zum Brend gewandert.

Spielerische „Bürgerversammlung“

Die dritte Woche beginnt mit einer „Bürgerversammlung“ und am Dienstag und Donnerstag bietet Robert Werner Uhrenbasteln an und Selma Zähringer wird das Thema Frieden behandeln. Ins Gucklochkino geht es am Mittwoch und Schluss ist am Freitag mit einem „Stadtfest“.

Interessenten können sich bei Dirk Maute, Telefon (0173) 71 72 069, melden.