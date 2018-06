Furtwangen Zwei Garanten für gute Stimmung unter einem Dach

Furtwangen (sh). Mit schwungvollen Rhythmensorgte am Mittwoch sorgte die Band Bluesquamperfect in bewährter Weise für Stimmung im Festzelt. Zum Auftakt war außerdem die integrative Band Rolling Bowling, ein gemeinsames Projekt von Bregtalschule, Jugendmusikschule und OHG, zu hören. Mit "The Lion sleeps tonight" eröffnete diese Gruppe mit behinderten und nicht behinderten Musikern unter der Regie von Rolf Langenbach und Hans Bausch ihren Programmteil und kam damit beim Publikum bereits sehr gut an. Bei dieser Band geht auch das Publikum immer gut mit. Nicht zuletzt kommt sehr gut an, mit welcher Begeisterung gerade die behinderten Jugendlichen hier mitmachen, beispielsweise Jason mit einem Gitarren-Solo. Andere Titel waren das Lied vom Wassermelonen-Mann oder eine Art Liebeslied an Italien von den Spaghetti bis Bergamo. Und nicht fehlen durfte natürlich auch das Rolling Bowling-Lied "Wir uns nicht kennt, hat was verpennt". Diese integrative Band entstand 2005 an der Bregtalschule auf Initiative der Referendarin Lilian Fernandez, die dann auch als Lehrerin noch lange die Musiker-Gruppe betreute. Als Partner gewann sie dabei die Jugendmusikschule Furtwangen. Und gleich zum Start wurde dieses gemeinsame integrative Projekt durch die Landesstiftung Baden-Württemberg mit 15.000 Euro unterstützt. Im Lauf der Jahre hatte die Band verschiedene Namen, beginnend mit „Integra“. Vor rund fünf Jahren stieß als dritter Partner noch das Furtwanger Otto Hahn Gymnasium mit Realschule dazu, seit dieser Zeit nennt sich die Band Rolling Bowling".