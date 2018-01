Furtwangen "Zur rechten Zeit am rechten Ort"

Offiziell aus seinem Amt in den Ruhestand verabschiedet wurde zum Jahreswechsel Peter Baake, Leiter des Altenheims St. Cyriak.

Furtwangen. Begonnen wurde die Abschiedsfeier auf Wunsch Baakes mit einem kleinen Gottesdienst in der Altenheim-Kapelle, gemeinsam gefeiert von Pfarrer Paul Demmelmair und seinem evangelischen Kollegen Lutz Bauer. In seiner Ansprache wählte Bauer das Bild der wachsenden Pflanze, so müsse auch eine Einrichtung wie das Altenheim richtig bestellt werden. Dabei betonte er, dass für Peter Baake seine pietistische Glaubensprägung von entscheidender Bedeutung für die Berufswahl gewesen sei. Dabei habe er oftmals auch klare Worte finden müssen, die sicher nicht allen gefallen hätten. Schließlich endete er mit der Idee einer gemeinsamen Reise von Peter Baake, Pfarrer Bauer und Pfarrer Demmelmair sowie einer gemeinsamen theologische Gesprächsrunde.