Furtwangen Zur Eröffnung bereits fast ausverkauft

Bei der großen Nachfrage nach Gewerbeflächen müsse man sich eigentlich schon sofort wieder Gedanken machen, wo man wieder ein ähnliches Projekt realisieren könnte. Nach dem Beschluss 2011 wurde 2012 der Zweckverband aufgestellt, in dem Vertreter der beiden Gemeinden gemeinsam die jeweiligen Beschlüsse fassten. Es folgten dann die Grundstücksverhandlungen, die 2013 abgeschlossen werden konnten.

2014 ging es dann erneut zügig voran, denn im gleichen Jahr konnten sowohl die erste Planungen begonnen und dann bereits der Bebauungsplan erstellt werden, der dann 2017 rechtskräftig wurde. Bereits 2015 begannen dann die Planungen für die Erschließung und 2017 konnten dann die Bauleistungen vergeben werden.

Projektleiter Torsten Riedschy vom Ingenieurbüro Breinlinger gab Erläuterumngen. Baubeginn war am 19. Juli 2017. In diesem Jahr konnte 18 Wochen lang gearbeitet werden, 2018 waren es 26 . Pünktlich am Dienstag zur Übergabe des Gewerbegebietes konnten die Arbeiten endgültig abgeschlossen werden.

Die Kostenschätzung für die Erschließung lag bei 1,4 Millionen Euro, die Auftragssumme für die Firma Hermann lag dann bei 1,3 Millionen Euro. Die tatsächlichen Kosten liegen etwas darunter. 5900 Quadratmeter Grundstückflächen mussten eingeebnet und bearbeitet werden, dazu kamen drei Schichten Asphalt mit jeweils etwa 1400 Quadratmeter. Weitere 800 Quadratmeter wurden gepflastert. Randsteine in Granit wurden auf 1200 Meter verlegt und 500 Meter in Beton. Dazu kamen 930 Meter Abwasserleitungen getrennt für Schmutz- und Regenwasser sowie 500 Meter Wasserleitung.

Torsten Riedschy lobte die Bauunternehmung Hermann, mit der es eine perfekte Zusammenarbeit war. "Die Firma hat sehr gutes Personal, die Baustelle hat Spaß gemacht", so Torsten Riedschy gerade auch in Richtung von Bauleiter Albert Volk. Wie Josef Herdner anschließend noch erläuterte, stehen in diesem Gewerbegebiet etwa zehn Grundstücke zur Verfügung. zwei weitere wurden bereits verkauft und die Baumaßnahmen für die Gewerbebetriebe haben hier bereits begonnen.

Bei fünf weiteren sind die Verkaufsverhandlungen kurz vor dem Abschluss. Damit ist das neue Gewerbegebiet bei seiner Eröffnung bereits so gut wie ausverkauft.