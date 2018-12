Furtwangen-Neukirch (ate). Die Sportfreunde Neukirch laden alle Vereinsmitglieder am 27. Dezember zum traditionellen Vereinscego ins Sporthaus ein. Ab 19.30 Uhr heißt es dann Solo, Cego, Halbe und Ulti. Gespielt wird wie jedes Jahr über zwei Runden zu je 24 Spielen. Der Veranstalter hofft, dass wieder, wie im vergangenen Jahr, an acht Tischen gespielt werden kann. Titelverteidiger ist Reinhard Dotter, der im letzten Jahr in beiden Runden jeweils mit großem Vorsprung die meisten Punkte hatte und so mit großem Abstand das Turnier gewann. Willkommen sind neben den Stammteilnehmern auch Vereinsmitglieder mit weniger Cegoerfahrung.