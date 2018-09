Furtwangen Zum Jubiläum ist Hohner Akkordeonorchester zu Gast

Das SHO gestaltet mit modernen und unterhaltsamen Musikstücken wie "Fluch der Karibik", "Free World Fantasy" oder "Die Abenteuer des Tom Sawyer & Huckleberry Finn" den ersten Teil des Abends. Als Solistin ist Sabrina Michelfeit zusammen mit dem SHO Furtwangen mit dem Klarinettensolo "Viktor’s Tale" aus dem Film "Terminal" zu hören. Sabrina Michelfeit studierte zunächst bis 2010 an der Musikhochschule Trossingen, bevor sie an das Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt in Österreich wechselte. Sie schloss ihr künstlerisches und pädagogisches Diplom auf der Klarinette mit Nebenfach Saxophon ab. Sabrina Michelfeit unterrichtet an den Musikschulen in Schramberg und Oberndorf. Neben ihrem großen Engagement als Lehrerin gibt sie auch gerne Konzerte als Solistin oder mit dem Klarinettenquartett "Clarisonos".

Ein besonderer Leckerbissen erwartet die Konzertbesucher im zweiten Teil des Konzertabends. Mit dem Auftritt des Hohner Akkordeonorchesters 1927 Trossingen unter der Leitung von Johannes Baumann dürfen sich die Besucher auf ein einmaliges und faszinierendes Klangerlebnis freuen. Das Traditionsorchester des Deutschen Harmonikaverbands verspricht einen hörenswerten Spagat zwischen Tradition und Innovation der sicherlich alle Konzertbesucher begeistert.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf bei Böhler Optik, der Breg Apotheke und Morys Buchhandlung zum Preis von acht Euro oder an der Abendkasse für zehn Euro erhältlich.