Furtwangen Zuhörer haben "Bock auf Rock"

Furtwangen - Die Bläserjugend Schönenbach und die Coverrockband Outsiders brachten am Samstagabend eine Premiere in die alte Festhalle: Erstmalig fand dort das "Bock auf Rock"-Festival statt. Fünf Bands griffen in die Saiten und boten einen gelungenen Mix aus Klassikern und neuen Rocksongs.