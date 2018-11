Furtwangen Zu Weihnachten ein Stück Furtwangen

Die Gutscheinkarte ist vor allem als Geschenk von Bürgern für Bürger gedacht und kann mit einem beliebigen Wert von fünf bis 100 Euro einmalig aufgeladen werden.

Mit dem Gutschein kann man dann nach Belieben bei allen teilnehmenden Partnern in Furtwangen und Gütenbach bargeldlos bezahlt werden. Derzeit gibt es 33 Akzeptanzstellen, weitere sollen im Laufe der nächsten Monate noch folgen.

Wie Christine Dorer am Mittwoch berichtete, gibt es für die ersten 100 Kunden, die einen Gutschein erwerben, gratis ein Los der Bürgerstiftung im Wert von fünf Euro. "An jeder der vier Ausgabestellen liegen jeweils 25 Lose bereit", erklärt Christine Dorer.

Beim Einlösen des Guthabens ist der Besitzer übrigens völlig flexibel und nicht an eine Akzeptanz-Stelle gebunden. Ein fiktives Beispiel: Frau M. bekommt zu ihrem 75. Geburtstag einen City-Gutschein im Wert von 75 Euro geschenkt. Sie freut sich und kauft damit im Geschäft A Geschirr für 50 Euro. Ein paar Tage später erwirbt sie mit der Karte im Geschäft B ein Parfüm für 18,95 Euro. Schließlich möchte sie in Geschäft C ein Buch im Wert von 9,99 Euro kaufen. Sie hat aber nur noch 6,05 Euro Guthaben auf der Karte. Kein Problem. Der Händler kassiert das vorhandene Guthaben von 6,05 Euro von der Karte und Frau M. bezahlt die restlichen 3,94 Euro aus ihrem Portemonaie. Die leere Karte wird dann vernichtet.

Wer wissen will, wieviel Guthaben noch auf der Karte ist, dem helfen die 33 beteiligten Gewerbetreibenden und Institutionen vor Ort gerne. Man kann den Guthabenstand aber auch im Internet abfragen und zwar unter der Adresse https://gutschein.avs.de/furtwangen/home.htm . Auf der Rückseite der Gutscheinkarte findet man die die Kartennummer und den PIN (unter dem Rubbelfeld). Diese Daten werden dann in die entsprechenden Felder im Internet eingegeben und man erhält den Restwert angezeigt, allerdings aus technischen Gründen nur vom Vortag um 23.59 Uhr.

Weitere Informationen: https://www.vdu-furtwangen.de/furtwangen-gutschein/