Furtwangen Zootiere im Dschungel unterwegs

Der Löwe Samson, Star des New Yorker Zoos, und seine Kumpel, Koalabär Nigel, Giraffenlady Bridget, Eichhörnchen Benny und Anakonda Larry, machen sich auf zum Schwarzen Kontinent.

Dorthin hat es Samsons Sohn Ryan verschlagen, aus Scham darüber, dass er nicht so gut brüllen kann. Jetzt irrt der Suchtrupp in einem Rennen gegen die Zeit durch den Urwald. Denn Kazar, psychopathischer Herrscher der Gnus, will sich und seine Untertanen an die Spitze der Nahrungskette befördern – und dazu braucht er Löwenfleisch.

Der US-Film aus dem Jahr2006 hat eine Spiellänge von 81 Minuten und keine Altersbeschränkung. Die Spielstätte des Guckloch-Kinos befindet im Postkraftwagenhof in der Grieshaberstraße 19a.