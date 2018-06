Furtwangen Zehnjährige mischt Konkurrenz gehörig auf

Mit von der Partie war auch das erst zehn Jahre alte Nachwuchstalent Jana Mittmann. Die im Landeskader in Freiburg trainierende Furtwangerin qualifizierte sich durch den zweiten Platz auf Verbandsebene für den Landesvergleich. Als nichtgesetzte Spielerin mischte sie die Konkurrenz aus Baden und Württemberg gewaltig auf.

Über Platz zwei der Vorrundengruppe und einen knappen Sieg in der Zwischenrunde spielte sie sich bis in das Finale vor, wo sie erneut auf ihre Gruppensiegerin Bao Chau Nguyen aus Baden traf. Nachdem die zehnjährige in der Vorrunde noch deutlich mit 3:0 Sätzen verlor, kämpfte sie sich im Finale bis in den Entscheidungssatz, wo sie allerdings erneut ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren musste, sich aber trotzdem über den hervorragenden zweiten Platz freuen durfte.

Dieser Erfolg lässt auch für die Zukunft hoffen: Vor dem derzeit größten Talent der TTG Furtwangen-Schönenbach werden sich die Gegner aus ganz Baden-Württemberg auch in Zukunft in Acht nehmen.