Furtwangen Wombats spielen den Schlussakkord

Er erinnerte noch einmal an die Programmpunkte dieser Woche, begonnen mit der Blasmusik am Montagabend. Ein besonderer Dank, verbunden mit einem Blumenstrauß, galt seiner Mitarbeiterin Christine Storz, welche diese ganze Kulturwoche geplant und organisiert hatte. Ebenso dankte er allen, die im Hintergrund mitgewirkt hatten und vor allem auch den Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung ein solches Programm möglich machen.

Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Bote zog Bürgermeister Herdner eine durchweg positive Bilanz der Kulturwoche 2018: "Ich finde, jeder Abend dieser Kulturwoche war schön. Es war wieder ein vielseitiges Programm. Ich bin sehr zufrieden, auch von den Besuchern her."

Wichtig sei für ihn dabei unter anderem, dass man an einem Abend auch etwas anderes wie Musik biete, in diesem Jahr am Dienstag mit der Comedy. Der gute Besuch am Dienstag habe belegt, dass auch solche Veranstaltungen wie beispielsweise Theater- Aufführungen vom Publikum gerne wahrgenommen werden. Ebenso sei es gut aufgenommen worden, dass nach mehreren Jahren Pause bei der Kulturwoche Bluesquamperfect dieses Mal wieder mit dabei war.

In diesem Jahr habe es sich auch wieder gezeigt, dass es wichtig sei, ein Zelt zu haben und damit die ganze Woche auf dem Marktplatz durchzuführen.

Auch die Bewirtung durch die zahlreichen Vereine bewertete er als positiv. Inzwischen gebe es hier ein vielseitiges Programm und nicht nur Grillwurst und Wurstwecken.

An diesem letzten Tag hatten die Fuhrkigili der Narrenzunft, Amnesty International und die Stadtgugger die Bewirtung übernommen. Innerhalb der Stadtverwaltung werde man auch diese Kulturwoche wieder durchsprechen und analysieren, ob es hier weitere Möglichkeiten zur Verbesserung geben könnte. Vor allem sucht Bürgermeister Herdner noch mehr Öffentlichkeit gerade auch im Vorfeld. Vor allem würde man auch gerne die Studierenden der Hochschule erreichen.