Furtwangen Wohlbefinden im Blick

Dies wurde vor den Sommerferien besonders deutlich, als die Schüler die allseits beliebte "Mensa-Mutter" Nicole Klausmann mit einem eigens für sie gedrehten Video herzlich verabschiedeten. In der Mensa mit ihren täglich 100 bis 150 Mittagsmahlzeiten gibt es einen personellen Neuanfang, wie das OHG miteilte. Im neuen Schuljahr hat Ivonne Krietzsch die Mensa-Leitung übernommen. Sie lege großen Wert auf eine gesunde und schmackhafte Ernährung. So stehe zusätzlich zum angelieferten Essen stets ein Korb mit Obst bereit, aus dem sich alle gratis bedienen dürfen.

"Nebenbei möchte sie Kinder und Jugendliche durch die gut organisierte Mülltrennung zu einem umweltbewussten Verhalten erziehen, so dass auch die Mensa in das OHG-Konzept einer ganzheitlichen und nachhaltigen Bildung eingebunden ist", so das OHG.