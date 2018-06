Furtwangen. Der Biergarten auf dem Marktplatz ist auch in dieser Woche wieder am Mittwoch, Donnerstag und Freitag geöffnet. Am Mittwoch können Gäste ab 16 Uhr das Spiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea auf Großleinwand erleben. Am Freitag ist dann bei der WM Ruhepause, aber auf dem Marktplatz sorgt Helmut Winterhalter ab 18.30 Uhr für Stimmung und Unterhaltung.