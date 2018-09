Furtwangen Wirtschafts-Motor brummt kräftig

Furtwangen. Darüber wurde gestern Abend der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung informiert. Allerdings warnte Kämmerer Franz Kleiser in seiner Sitzungsvorlage vor Euphorie: "Es können sich im weiteren Verlauf des Jahres noch Veränderungen – sowohl positiv als auch negativ – ergeben, so dass erst gegen Ende des Jahres feststeht, wie das Rechnungsergebnis bei der Gewerbesteuer letztlich ausfällt", so Kleiser. "Wir dürfen die Mehreinnahmen also nicht vervespern".

Zudem würden sich diese positiven Gewerbesteuereinnahmen durch den kommunalen Finanzausgleich in zwei Jahren (2019) wieder durch geringere Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagen negativ auswirken. "Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sollten deshalb nicht zur Finanzierung von weiteren Projekten verwendet werden, sondern es muss zum einen die Kreditaufnahme verringert werden", forderte nicht nur Kleiser, sondern auch die Rechtsaufsichtsbehörde. Zum anderen sollten die Mehreinnahmen in die Rücklage überführt werden, um für die Wirkungen des kommunalen Finanzausgleiches vorzusorgen.

Insgesamt würden der Gemeinde von der Gewerbesteuer schlussendlich nur 20 Prozent bleiben, der Rest werde vom kommunalen Finanzausgleich abgeschöpft. "Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2018 ist auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen mit Mehreinnahmen zu rechnen", so Kleiser.