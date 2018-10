Furtwangen "Wir müssen uns immer wieder neu erfinden"

Furtwangen. Der Katharinenhöhe statteten Mitglieder der Furtwanger Arbeiterwohlfahrt einen Besuch ab. Der psychosoziale Leiter der Nachsorgeklinik Stephan Maier führte die Gäste durch die Einrichtung, gab Erläuterungen zum Konzept der familienorientierten Nachsorge, nach Krebserkrankungen und zur aktuellen Situation. Mit leeren Händen waren die Besucher nicht gekommen, die Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Angela Algermissen überreichte 500 Euro als Spende. Nach der Besichtigung wurde zudem die Spardose von vielen der Besucher gefüttert. Die Katharinenhöhe feiert im nächsten Jahr ihren 100. Geburtstag, berichtete Stephan Maier. Damit ist sie die älteste Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt, die noch in Betrieb ist. Das Schwarzwaldhaus als ältestes Gebäude wurde 2008 gründlich saniert. In den 100 Jahren erlebte die Einrichtung viele Veränderungen. "Wir müssen uns immer wieder neu erfinden", betonte Maier, dass die Nachsorgeklinik ständig auf neue Anforderungen reagierten muss. Einige der neuen Gebäude wurden angeschaut, und die Besucher zeigten sich erfreut über die hellen, freundlichen Räume. Mit dem Erweiterungsbau kann die Nachsorgeklinik Wohnungen anbieten, die modernem Standard entsprechen. Behindertengerecht sind alle Gebäude eingerichtet, gibt es doch zahlreiche Kinder und Jugendliche, die nach Amputationen mit ihrer neuen Lebenssituation fertig werden müssen. Sogar der Hochseilgarten kann per Rollstuhl erreicht werden. Von Kleinkindern bis zu jungen Erwachsenen – für alle Altersgruppen gibt es spezielle Programme. Der neue Spielplatz wurde ebenso besichtigt wie die Bowlingbahn, an der zwei der Besucher ihre Fähigkeiten ausprobierten. Viele Extras seien nur dank großzügiger Spenden möglich, betonte Maier. Bei einer Kaffeestunde wurde das Gesehene weiter vertieft, Maier und seine Mitarbeiter hatten viele detaillierte Fragen zu beantworten.