Furtwangen Winterdienst erlebt oft brenzlige Szenen

Scheinbar ohne Sorge würden die Fußgänger um den Radlader herumspringen, "als wenn das ein normales Auto wäre." Nur der besonderen Vorsicht der Fahrer ist es manchmal zu verdanken, dass es nicht schon zu Unfällen gekommen ist. So auch bei einem besonders dreisten Fall, an den sich der Hausmeister noch gut erinnert. "Da hat sich ein Passant beim Vorbeilaufen einfach an der Schaufel festgehalten – den hätte ich dabei fast umgefahren."