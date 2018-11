Furtwangen Wie werden Krisen gemanagt?

Furtwangen. In der Vortrags-Reihe "Furtwanger Sicherheitsdialog" spricht am Dienstag, 11. Dezember, Peer Rechenbach von der Hochschule Hamburg um 16.30 Uhr in der Aula der Hochschule am Robert-Gerwig-Platz 1, über "Licht im Dunkel von Stabsarbeit und Krisenmanagement".