Furtwangen Wie die Musik hier Fuß fasste

Ihren 150. Geburtstag feiert die Stadtkapelle Furtwangen. Allerdings gibt es über die ersten Jahrzehnte der Kapelle nur sehr dürftige Informationen. Damals war die Kapelle Teil der Freiwilligen Feuerwehr Furtwangen, die etwa zehn Jahre früher gegründet worden war.

Furtwangen. Nie tritt ein Musiker in Erscheinung, und man findet keine Unterlagen bei der Stadt über geleistete Zahlungen. Dies alles wird als Beweis der Zugehörigkeit zur Feuerwehr angesehen.

Schon in den Jahren vor der Gründung 1868 gab es Hinweise auf musikalische Betätigung in Furtwangen. Zur Gründungszeit 1867/68 unterrichtete ein (für die damalige Zeit) guter Musiker ein paar Furtwanger Bürgersöhne in Musik. Damit legte er den Grundstein zu einem geordneten Musizieren im größeren Rahmen. Dieser Mann, Gründer der Furtwanger Musik, war Engelbert Glatz. Bis zu seinem Tod 1870 hatte er seine Kapelle schon zu einer gewissen Höhe gebracht. Die Gründungsmitglieder Karl Zähringer und Carl Bäuerle arbeiteten damals in der ertragreichen Uhrenindustrie. Ein weiteres Gründungsmitglied ist Josef Scherzinger, er fabrizierte Schotten- und Kuckucksuhren. Der Tod des Leiters war für die in den Kinderschuhen steckende Kapelle ein sehr harter Schlag, ebenso der Kriegsbeginn 1870/71.