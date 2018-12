Furtwangen Wendy findet einen Weg zurück

Furtwangen. Im Guckloch-Kinderkino läuft am Samstag, 8. Dezember, "Wendy – der Film", ein Abenteuer nach der populären Marke um eine junge Pferdenärrin. Wendy hat eigentlich gar keine Lust, ihre Sommerferien gemeinsam mit ihren Eltern auf Rosenborg, dem Reiterhof, den ihre Oma alleine managen muss, zu verbringen. Doch da begegnet sie dem verletzten Pferd Dixie, das dem Metzger entkommen ist, und freundet sich mit dem Tier an. Sie versteckt Dixie, und will sogar wieder reiten.