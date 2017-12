Furtwangen Wem’s zu kalt ist, der geht in den Rößle-Keller

Kinder geben mit fröhlichen Liedern Einstimmung auf den Weihnachtsmarkt

Genauso aber fanden sich wieder Vereine wie die Sportfreunde oder die Schule und Kindergarten mit ihrem Weihnachtsgebäck. Vor allem die Linzer Torten waren wieder bald vergriffen.

Dazu gab es auf dem Markt natürlich wieder zahlreiche Bastelangebote als bunte Geschenkideen.

Und nicht zuletzt war am Nachmittag dann auch noch zur Freude der Kinder der Nikolaus zu Gast.

Gerade bei diesem kalten Wetter wie am Samstag war natürlich der Rößle-Keller ein besonderer Glücksfall. Denn man konnte sich jederzeit in den Keller zurückziehen, wo ebenfalls Markttreiben herrschte.

Neben mehreren Ständen wie beispielsweise für Las Torres sorgte das K3-Team vom Rößle-Keller für das leibliche Wohl der Besucher unter anderem mit warmer Suppe.

Und die Schule bewirtete die Besucher im Rößle-Keller mit Kaffee und Kuchen. Und so herrschte bis in die Abendstunden hinein reges Treiben in der Neukircher Dorfmitte. Der frische Schnee trug viel zur Stimmung bei.