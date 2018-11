Der 20. Weihnachtsmarkt in Neukirch auf dem Rößleplatz und im Rößle-Keller findet am Samstag, 1. Dezember, statt. Christbaumschmuck, Filzarbeiten, Weihnachtsbretle, selbst gebackene Linzer Torten, hausgemachte Marmelade, selbst gemachte Chutneys, Kerzen, Seifen, bemalte Ton- und Holzfiguren, deftige und süße Speisen – an den liebevoll geschmückten Weihnachtsständen finden die Besucher alles, was einen Weihnachtsmarkt ausmacht. Beginn ist um 14.30 Uhr. Der Nikolaus wird gegen 15 Uhr den Weihnachtsmarkt besuchen. Foto: Jung