Furtwangen Weihnachtsgeschenk besonderer Art

Und dass die Röhrenglocken auch im richtigen Ton klingen, war eine weitere besondere Aufgabe. Ergebnis: Das Röhrenglockenspiel ist fertig, klingt wunderbar und passt ideal zum Instrumentarium des Musikvereins Urach, was auch beim Kirchenkonzert wohl zu vernehmen war.

Bisher hat der Musikverein Urach ein solches Instrument immer bei anderen Vereinen ausgeliehen. Die Freude beim Orchester war groß, dass man jetzt ein eigenes Glockenspiel im Inventar hat. "Wir hätten ein solches Instrument kaum anschaffen können", führte Manfred Bertl aus, denn beim einem normalen Kauf wären mehrere Tausend Euro aus der Vereinskasse nötig geworden.

Musiker aus der Schlagwerkgruppe werden künftig das Röhrenglockenspiel bedienen. Spendabel zeigte sich auch Musikerfrau Gabi Hermann, die gleich noch eine passende Abdeckung für das Glockenspiel anfertigte.

Nach der Freude über dieses Geschenk machte Pfarrer Martin Schäuble auch auf ein Sorgenkind bei verschiedenen Außenarbeiten im Bereich der Uracher Kirche aufmerksam. Wer was bezahlen muss, ist allerdings nicht eindeutig definiert. Schäuble richtete deshalb einen Appell an die Gemeinsamkeit. An Bürgermeister Robert Strumberger, die Stadt Vöhrenbach und Ortsvorsteher Martin Schneider äußerte der Pfarrer deshalb die Bitte, sich baldmöglichst für eine gemeinsame Lösung einzusetzen.