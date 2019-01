Der Weihnachtsbaum auf dem Furtwanger Marktplatz war einmal. Mitarbeiter der Technischen Dienste haben ihn am Dienstag gefällt und in einzelne Blöcke zersägt. Das Grüngut werde auf die Sammelstelle beim Friedhof gebracht, informiert Mathias Fehrenbach, einer der mit den Arbeiten betrauten Männer. Bei Gelegenheit werde das Material dort dann gehäckselt und unter anderem als Streu auf den Baumscheiben im Stadtgebiet ausgebracht. Der Marktplatz erhält in wenigen Wochen einen neuen Baum, wenn die Narren als Zeichen der fünften Jahreszeit den Narrenbaum stellen werden. Foto: Reutter