Furtwangen. Auch in diesem Jahr organisiert Hanna Widmann aus Furtwangen mit Marlene Hofmeier die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Die Schuhkartons sollen mit Geschenkpapier beklebt und mit Dingen wie Schulartikeln, Zahnbürsten, Zahnpasta, Spielzeug, Kuscheltieren, Kleidung, Bonbons und Schokolade gefüllt werden. Die Geschenke erhalten Kinder von zwei bis 14 Jahren. Flyer mit den benötigten Aufklebern liegen in den Geschäften aus. Über acht Euro für Transportkosten freuen sich die Organisatoren ebenfalls. Wer kein Päckchen packen möchte, kann sich auch mit Sach- oder Geldspenden an der Aktion beteiligen. Annahmeschluss ist der 15. November. Annahmestellen Furtwangen: Hanna Widmann, Eichendorffstraße 11, Metzgerei Waldvogel auf dem Wochenmarkt Donnerstag und Samstag, Schuh- und Sport Klausmann, Familie Hofmeier, Schwarzwaldstraße 18, Neukirch, Bärbel Hummel, Am Bahnhof 3, Hammereisenbach, Annette Feuerstein, An der Breg 7, Vöhrenbach, und Schuhhaus Hettich, Schonach.