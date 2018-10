Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum Ende des ungewöhnlich trockenen Sommers lädt das Forum Pro Schwarzwaldbauern zu einem Weidegespräch ein am Donnerstag 25. Oktober, 20 Uhr in den Landgasthof Hirschen in Furtwangen-Neukirch. Nach einem Erfahrungsaustausch mit dem Hitzesommer 2018 sollen Überlegungen angestellt werden, wie Landwirtschaft im Schwarzwald gegen die Folgen der Klimaerwärmung widerstandsfähiger werden kann. Schwarzwaldbauern sowie Interessierte sind eingeladen.