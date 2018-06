Furtwangen Weibliche Wünsche unter die Lupe genommen

Auch am Dienstag war das Zelt auf dem Furtwanger Marktplatz gut gefüllt, als das Duo über die Frau an sich philosophierte. Auf jeden Fall stimmte die Aussage aus ihrem Eröffnungssong: "Wir sind bunt (rosa) und laut … wie Dick und Doof". Mancher bekannte Spruch über "die Frau" wurde von den beiden immer wieder aufgegriffen. Teilweise wurden die Storys auch in Lieder verpackt. Auch das Publikum wurde hier musikalisch einbezogen.

Wünsche einer Frau

Es ging dabei um so tiefschürfende Probleme wie den Kauf von zwei rosa Stiefeln, die zwar nicht passen, aber trotzdem schön sind. Die Sprüche und Themen wurden dabei auf einer Leinwand noch entsprechend illustriert. Auch die großen Wünsche einer Frau waren das Thema, nicht zuletzt, weil dieser Dienstag der Nikolaus-Abend sei, denn der folgende Tag war ja dann der 6. (allerdings Juni und nicht Dezember). Aber was spricht schon gegen zweimal Nikolaus-Abend und gefüllte Stiefel?