Furtwangen Wechselwirkungen zwischen Warten und Arbeiten

Auf die vielfältigen Verflechtungen mit den Gemeinden und mit anderen Hochschulen wies Pfarrer Gregor Bergdolt vom evangelischen Oberkirchenrat hin. Die Campuskirche werde im ökumenischen Geist die Nachbarschaft zwischen Konfessionen und Religionen pflegen, betonte er. Dekan Wolfgang Rüter-Ebel hatte zu Beginn des Gottesdienstes versichert, man wolle Lutz Bauer auf dem Weg zur Hochschulseelsorge begleiten.

In seiner Predigt ging Lutz Bauer auf die "spannende Wechselwirkung" zwischen Warten und Arbeiten ein, er beleuchtete die Entstehung der Hochschule und betonte, man müsse, damals wie heute, Aktion und Reflexion in ein gutes Verhältnis bringen. Ebenso hob er hervor, dass an der Furtwanger Hochschule Studierende aus 95 Nationen eingeschrieben sind. Bauer berichtete ferner, dass die gute Zusammenarbeit mit Michael Schlegel von der katholischen Pfarrei sich seit langem bewährt hat, dass die gute Zusammenarbeit die Basis für die Campuskirche sei.

Den Dank an beide Konfessionen brachte der Rektor der Hochschule Rolf Schofer zum Ausdruck. Gerade in Furtwangen schaffe auch die räumliche Nähe zu den Kirchen viele Verbindungen. Barbara Schlenke vom Referat für Hochschulen der Erzdiözese Freiburg lobte die "stetige und geduldige Arbeit", die die ökumenische Hochschulseelsorge schon bisher geleistet habe.