Furtwangen Wechsel an der Spitze erfolgt

Unter neuer Führung steht die BSFG (Behinderten Sport- und Freizeitgruppe): Nach elf Jahren gab Gerhard Beck sein Vorstandsamt aus privaten Gründen ab, neu gewählt als Vorsitzende wurde Dagmar Gronert.

Furtwangen. Dies führte zu weiteren Verschiebungen im Führungsteam. Das Amt des Kassierers übernahm Roland Haberstroh, der bisherige Schriftführer. Für das Amt des Schriftführers konnte in der Versammlung noch kein Nachfolger gefunden werden. Deutlich wurde in den Berichten der BSFG Furtwangen das breite Angebot, an dem sowohl Behinderte als auch Nichtbehinderte teilnehmen. Dies ist eine gute Möglichkeit für den Breitensport in Furtwangen.

Über die verschiedenen Gruppierungen berichteten die Gruppenleiter. So konnte beim Fußballtennis, so berichtete Gerhard Beck, nach der Steigerung der Mitgliederzahlen wieder ein regelmäßiges Training am Montag stattfinden. Für das laufende Jahr wurden noch keine Turniere besetzt, da die Mannschaft noch nicht ausreicht. Man hofft, im kommenden Jahr wieder an Turnieren teilnehmen und eventuell auch durchführen zu können.