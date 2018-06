Furtwangen "Water Buddy" hilft beim Trinken

Für die Lehre wurden, so Cochlovius, verschiedene Anwendungsdomänen ausgewählt: Sicherheit, Energie, Komfort, Multimedia und Assistenz. Und diese aufgeteilt in die Lebensbereiche Küche, Bad, Arbeitszimmer und Media, welche in einzelnen Kojen innerhalb des Raumes des Smart Home-Labors aufgebaut sind. Hier arbeiten viele studentische Teams parallel. Um dieses gleichzeitige Arbeiten möglich zu machen, sei eine komplexe Netzwerkstruktur notwendig. Dass die Hersteller der am Markt erhältlichen Bestandteile für ein smartes Haus sich nur rudimentär auf Standards einlassen, erschwere den Betrieb.

Erste mit Studierenden realisierte Projekte lassen ahnen, wo die Herausforderungen für die Hausautomation liegen. Da gibt es den "Gymnastiktrainer" in Form des humanoiden Roboters "Nao", der zu bestimmten Übungen animieren soll. Diesem die Übungen überhaupt vorzuturnen, sie mit der Kinect-Kamera – die sonst für Videospiele eingesetzt wird – richtig aufzunehmen und diese auf Befehl wiederholen zu lassen, ist eine komplexe Aufgabe. Oder den "Water Buddy", der Menschen zur Vorbeugung von Dehydrierung ans häufige Trinken von Wasser erinnern soll, die Flasche reicht und den Konsum registriert.

Hier stellt für den humanoiden Roboter "Pepper" allein schon das sichere Greifen und Loslassen der Wasserflasche eine Programmier-Herausforderung dar. Im Smart Home- Labor wurde vorgeführt, wie man mit der Mixed-Reality- Brille "Hololens" interaktive 3-D-Schaltflächen über reale Objekte in der Umgebung projizieren kann. Schalter von Lampen blenden sich in dieser Brille ein, eine Handgeste genügt, und die Lichtfarbe der Leuchte verändert sich. Mit Blick auf die Industrie 4.0 könnte man mit dieser Technologie Geräte zusammenbauen.

In einem anderen Anwendungsszenario wird über Gesichtserkennung erfasst, wie viele Personen in einem Raum anwesend sind. Bei Erreichen einer bestimmten Anzahl an Personen wird Partymusik gespielt. Hier wird bereits die Datenschutz-Problematik offensichtlich: Werden die Gesichter lediglich gezählt, oder wird registriert, wer anwesend ist – und: Wie wird das gespeichert und weiter benutzt?

utomatisierte Häuser können eine ganze "Morgenroutine" ablaufen lassen, die nach dem Klingeln des Weckers das Licht hochfährt, Musik ertönen lässt, die aktuellen Nachrichten auf die Zimmertür projiziert und die Kaffeemaschine anschaltet.

Unter den Begriff Smart Home fällt sowohl die Vernetzung von Haustechnik und Haushaltsgeräten, wie Lampen, Jalousien, Heizung oder Waschmaschine, als auch die Vernetzung von Komponenten der Unterhaltungselektronik, etwa die zentrale Speicherung und heimweite Nutzung von Video- und Audio-Inhalten – also wenn sämtliche im Haus verwendeten Geräte untereinander vernetzt sind und wenn diese Geräte Daten speichern und eine eigene Logik abbilden können. Hausautomation, Smart Metering (die intelligente Regulierung des Energieverbrauchs), vernetzte Unterhaltungselektronik, aber auch IT-Sicherheit sind hier die Stichworte.

In den 1920er-Jahren entstand die Waschmaschine als Arbeitserleichterung für die Hausfrau. Der Roboter "Alpha", der auf Sprachbefehle reagierte, schoss im Jahr 1932 auf seinen Erfinder – ohne einen entsprechenden Befehl erhalten zu haben. 1969 bewarb die Firma Honeywell einen Küchencomputer namens Echo, der tausende Rezepte in eine Menüfolge bringen konnte. Ob dieses Gerät je verkauft wurde, ist unklar – die Quellen sprechen von einigen wenigen veräußerten Exemplaren bis zu gar keinem.

Das Smart Home Labor der Fakultät Informatik verfügt über eine top aktuelle Ausstattung, um Experimente durchzuführen und die Entwicklung von Assistenzsystemen voranzutreiben. Und dies in Zusammenarbeit mit anderen Laboren und Projekten der Hochschule sowie Unternehmen, die sich im Bereich Intelligent Living bewegen.-