Furtwangen Wasserversorgung ohne Probleme

Dold erläuterte im Gespräch das Konzept der Wasserversorgung für Furtwangen, die auch in diesem trockenen Sommer immer noch genug Reserven aufwies. Das Wasser von den Rabenquellen, das durch die erneuerten Leitungen und Fassungen künftig noch in größerem Umfang zur Verfügung steht, fließt dann in den Sammelschacht Rabenwald, in den auch die Ganterhof-Quellen einmünden. Im Freispiegel, also ohne Pumpleistung, fließt das Wasser dann von diesem Sammelschacht in den Hochbehälter Winterberg oberhalb des Friedhofs.

Auch bei den Furtwanger Quellen habe man in diesem Jahr die Trockenheit gespürt, Probleme habe es aber in keiner Weise gegeben. Besonders positiv bewertete Herbert Dold die Entscheidungen der vergangenen Jahre, unter anderem auch gefordert und gefördert vom Landratsamt und Regierungspräsidium, die Mäderstal-Quellen zu sanieren und die Dilgerhof-Quellen zu reaktivieren. Durch diese Quellen, nun auch die sanierten Quellen im Rabenwald, ist die Versorgung der Stadt Furtwangen mit Wasser immer noch sehr gut. Selbst in diesem trockenen Sommer habe man kaum auf den zusätzlich noch vorhandenen Tiefbrunnen im Katzensteig zurückgreifen müssen. Der Brunnen werde allerdings täglich mindestens einmal in Betrieb ge nommen, damit die Leitungen regelmäßig gespült werden.