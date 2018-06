Furtwangen Wasser misst bereits 20 Grad

Wie vom Planungsbüro Hunziker vorgesehen, sorgen die je 16 an den Becken-Längsseiten eingebauten Düsen für eine gleichmäßige Querdurchströmung des sanierten Schwimmbeckens. Der Wasserüberlauf auf der gesamten Rinne des Beckens funktioniere gleichmäßig. Die neue Pumpe erhöhe die Pumpleistung deutlich. Die gesamte Wassermenge des Schwimmbeckens könne jetzt in zirka zwei Stunden den Filtern zugeführt und werden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Bregtalbad. Die Firma Team-Grün Elzach habe den Rollrasen sehr schnell verlegt, so dass die Außenanlage bereits wieder einladend wirke. Die Solaranlage funktioniere nach der Winterwartung perfekt und habe es geschafft, in der letzten Woche die Furtwanger Frischwasser-Temperatur von acht Grad Celsius auf inzwischen 20 Grad anzuheben.

Die offizielle Eröffnung des sanierten Schwimmbeckens im Bregtalbad wird am Sonntag, 8. Juli, über die Mittagszeit stattfinden.