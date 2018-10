Furtwangen Was kostet der Glasfaseranschluss?

Die Kosten sind abhängig vom Aufwand, der jeweils zu betreiben ist. Für die Verlegung der Leitung im Gehweg oder Straße ist die Gemeinde zuständig. Von dort bis zum Gebäude muss der Hauseigentümer bezahlen.

Offizielle Zahlen stellt der Zweckverband nicht öffentlich. Nach unseren Recherchen in Neukirch kostet der Graben im normalen Erdboden 60 Euro pro laufenden Meter. Die Bohrung in den Keller schlägt mit etwa 200 Euro zu Buche. Die Wandabschlussdose kostet mit Montage etwa 250 Euro. Für ein Haus, das zehn Meter vom Gehweg entfernt ist, kostet der Anschluss also etwa 1050 Euro.

Es gibt auch die Möglichkeit, ein Leerrohr auf dem eigenen Grundstück selbst zu verlegen. Auskunft über die Maße und Materialien stellt der Zweckverband Breitband auf seiner Homepage bereit.